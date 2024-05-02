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18:44, 2 мая 2024Экономика

В США сообщили о полном прекращении торговли Турции с Израилем

Bloomberg: Турция со 2 мая прекратила все торговые отношения с Израилем

Фото: Ilia Yefimovich / Globallookpress.com

Власти Турции приняли решение прекратить все торговые контакты с Израилем. Речь идет как об экспорте товаров и услуг, так и об импорте, сообщает Bloomberg со ссылкой на двух турецких чиновников.

Уточняется, что торговое эмбарго вступило в силу 2 мая на фоне продолжающихся боевых действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа. Сроки его завершения не раскрываются. При этом власти Турции официально пока не подтвердили информацию о полном прекращении торговых связей между двумя странами.

Согласно данным Национального института статистики (TUIK), по итогам 2023 года суммарный товарооборот Турции и Израиля составил в общей сложности 6,8 миллиарда долларов. Из них подавляющее большинство (76 процентов) пришлось на турецкий экспорт. Таким образом, в структуре торговых отношений двух стран доминирующее положение занимает именно Турция.

В первой половине апреля 2024 года власти Турции ограничили поставки в Израиль ряда промышленных товаров. Запрет коснулся в общей сложности 54 позиций, включая различные виды продукции из стали и алюминия, краски, электрические кабели, авиатопливо, масла, удобрения и отдельные виды промтехники. В турецком министерстве торговли уточнили, что запрет на экспорт снимут после окончания боевых действий в Газе.

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      Анатолий Акулов
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