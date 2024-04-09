Турция ограничила поставки десятков промышленных товаров в Израиль

Минторг Турции запретил поставки в Израиль 54 позиций промышленных товаров

Министерство торговли Турции с 9 апреля ограничивает экспорт в Израиль 54 позиций промышленных товаров. Запрет вводится до окончания боевых действий в Газе и создания условий для беспрепятственной доставки гуманитарной помощи. Об этом со ссылкой на сообщение ведомства пишет ТАСС.

В списке товаров есть различные виды продукции из стали и алюминия, краски, электрические кабели, авиатопливо, масла, удобрения, отдельные виды промышленной техники.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о согласовании даты вторжения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в палестинский город Рафах на границе с Египтом, хотя и не назвал ее. Он подчеркнул, что для окончательной победы над палестинским движением ХАМАС необходим вход в город и ликвидация оставшихся там батальонов террористов.

При этом США выступают против масштабных боевых действий. Они предлагают отказаться от повторения истории с городами Газа и Хан-Юнис, предлагая ограничиться изоляцией города по границе и уничтожением лидеров ХАМАС с помощью рейдов.

В конце марта Нетаньяху подчеркивал, что ЦАХАЛ войдет в Рафах вне зависимости от позиции США, потому что от этого зависит окончательный разгром ХАМАС, на который нацелился Израиль.