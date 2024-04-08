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20:06, 8 апреля 2024Мир

Израиль согласовал дату вторжения в Рафах

Премьер Израиля Нетаньяху: дата входа ЦАХАЛ в Рафах согласована
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Amir Cohen / Reuters

Дата вторжения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в палестинский город Рафах на границе с Египтом уже согласована. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, его цитирует РИА Новости.

По словам израильского премьера, ему было доложено о результатах переговоров в Каире по освобождению заложников. Нетаньяху заверил, что Израиль работает над достижениями своих целей: освобождению заложников и достижению полной победы над палестинским движением ХАМАС.

«Для этой победы необходим вход в Рафах и ликвидация оставшихся там батальонов террористов. Это произойдет — есть дата», — сказал Нетаньяху, не указав точной даты. Ранее он уведомил США о готовности без помощи Вашингтона войти в Рафах.

Тем временем министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что Нетаньяху может уйти со своей должности, если он откажется от проведения военной операции в городе Рафах. «У него не будет более мандата оставаться на посту премьер-министра», — заявил министр.

В ходе переговоров Израиль и США разошлись во мнениях по вопросу необходимости военной операции ЦАХАЛ в Рафахе. Вашингтон выступил против масштабных боевых действий, а также поставил под сомнение план Израиля эвакуировать 1,4 миллиона палестинских мирных жителей из города.

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