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10:15, 4 апреля 2024Мир

Израильский министр наорал на делегацию США на встрече по Газе

NBC: израильский министр орал и размахивал руками на встрече с США по Газе

Фото: Amir Cohen / Pool / Reuters

Министр стратегических дел Израиля Рон Дермер наорал на американскую делегацию во время виртуальной встречи для обсуждения израильских планов по наземному вторжению в Рафах в секторе Газа. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на американских чиновников, знакомых с ходом встречи.

Как отмечает издание, встреча стала напряженной после того, как США поставили под сомнение план Израиля эвакуировать 1,4 миллиона палестинских мирных жителей из Рафаха и разместить их в палатках, не учитывая при этом санитарные условия и оценку объема необходимой еды и воды.

«Дермер орал и размахивал руками, защищая план (...). Американские официальные лица, присутствовавшие на встрече, в том числе советник по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен, сохраняли спокойствие и не ответили тем же», — отметил источник.

По словам чиновников, подобное поведение Дермера уже давно стало привычным на встречах с коллегами из США. Однако израильская сторона заявила, что такое описание этой встречи «искажает то, что произошло в комнате». Он уточнил, что переговоры прошли конструктивно и уважительно, даже несмотря на разногласия. «Ни разу не было никаких криков», — заверил чиновник.

Ранее стало известно, что палестинцы надеются добиться проведения голосования по полноправному членству в ООН до окончания месяца Рамадан 9 апреля. Однако в планы США изначально входило установление мира между Израилем и Палестиной.

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      Виктория Кондратьева
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