Израильский министр наорал на делегацию США на встрече по Газе
Министр стратегических дел Израиля Рон Дермер наорал на американскую делегацию во время виртуальной встречи для обсуждения израильских планов по наземному вторжению в Рафах в секторе Газа. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на американских чиновников, знакомых с ходом встречи.
Как отмечает издание, встреча стала напряженной после того, как США поставили под сомнение план Израиля эвакуировать 1,4 миллиона палестинских мирных жителей из Рафаха и разместить их в палатках, не учитывая при этом санитарные условия и оценку объема необходимой еды и воды.
«Дермер орал и размахивал руками, защищая план (...). Американские официальные лица, присутствовавшие на встрече, в том числе советник по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен, сохраняли спокойствие и не ответили тем же», — отметил источник.
По словам чиновников, подобное поведение Дермера уже давно стало привычным на встречах с коллегами из США. Однако израильская сторона заявила, что такое описание этой встречи «искажает то, что произошло в комнате». Он уточнил, что переговоры прошли конструктивно и уважительно, даже несмотря на разногласия. «Ни разу не было никаких криков», — заверил чиновник.
Ранее стало известно, что палестинцы надеются добиться проведения голосования по полноправному членству в ООН до окончания месяца Рамадан 9 апреля. Однако в планы США изначально входило установление мира между Израилем и Палестиной.