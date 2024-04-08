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12:38, 8 апреля 2024Мир

Нетаньяху предрекли уход в случае отказа от военной операции

Министр Бен-Гвир: Нетаньяху уйдет с поста, если откажется от операции в Рафахе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может уйти со своей должности, если он откажется от проведения военной операции в городе Рафах. С таким заявлением выступил министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир в социальной сети Х.

«Если премьер-министр Биньямин Нетаньяху примет решение закончить войну без широкомасштабной операции в Рафахе с целью достижения победы, у него не будет более мандата оставаться на посту премьер-министра», — заявил министр.

При этом Бен-Гвир не заявил о своем уходе из правящей коалиции в случае отмены планов по проведению операции.

Ранее стало известно, что в ходе переговоров Израиль и США разошлись во мнениях по вопросу необходимости военной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Рафахе. Соединенные Штаты выступили против масштабных боевых действий, а также поставили под сомнение план Израиля эвакуировать 1,4 миллиона палестинских мирных жителей из города.

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      Елизавета Мытарева
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