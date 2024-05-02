В Турции опровергли сообщения о запрете на открытие счетов россиянам

Турецкий банк Ziraat заявил об отсутствии запрета на открытие счетов россиянам

Турецкий госбанк Ziraat опроверг появившиеся ранее сообщения о запрете на открытие счетов гражданам России. Соответствующее заявление руководящего представителя банка в одном из филиалов в Анкаре передает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, кредитная организация проводит тщательный контроль при открытии счетов россиянам. «Это означает наличие точных данных (по имени, фамилии, отчеству), право на работу на территории Турецкой Республики или студенческая виза и, конечно же, наличие вида на жительство (ВНЖ)», — объяснил представитель Ziraat. Он также добавил, что чаще всего от клиента не требуется наличие депозита.

При этом источник подчеркнул, что банк принимает заявления на открытие счетов от россиян, и какие-либо запреты в отношении таких операций отсутствуют.

В марте Ziraat начал рассылать клиентам из РФ, которые не являются налоговыми резидентами Турции, требование предоставить актуальный номер ИНН. Предъявить дополнительные документы россиян просят через мобильное приложение, сайт кредитной организации или обратившись в один из ее филиалов.