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19:30, 6 марта 2024Экономика

Турецкий госбанк потребовал у клиентов из России дополнительные документы

Турецкий банк Ziraat начал запрашивать ИНН у клиентов-россиян

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Турецкий госбанк Ziraat начал рассылать клиентам из РФ, которые не являются налоговыми резидентами Турции, требование предоставить актуальный номер ИНН, сообщает РИА Новости со ссылкой на несколько таких случаев.

Предъявить дополнительные документы россиян просят через мобильное приложение, сайт кредитной организации или обратившись в один из ее филиалов. При этом, если клиент ранее оповестил банк о своем ИНН, никаких действий предпринимать не требуется, говорится в материале.

В феврале стало известно, что другой крупный турецкий банк Denizbank потребовал у российских клиентов подтвердить проживание в Турции и наличие вида на жительство. Отмечалось, что данные запросили срочно без указания причин сбора, а также возможных последствий их непредоставления. Собеседники РБК допускали, что не проживающим в Турции россиянам могут заблокировать счета, мотивируя это недостаточным размером баланса. В самом банке запрет на работу с гражданами РФ опровергли.

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Информация появилась на фоне ужесточения политики турецких банков, начавших закрывать счета компаниям из России в связи с опасениями вторичных санкций из-за новых ограничений, введенных в конце 2023 года президентом США Джо Байденом.

Ранее издание Ekonomim сообщило, что с 1 января денежные переводы между странами почти остановились, а экспортеры в Турции ждут срочных решений для продолжения торговли. По состоянию на начало марта перебои в этой сфере «во многом сохраняются», рассказал посол РФ в стране Алексей Ерхов.

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      Дмитрий Воронин
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