Турецкий банк прокомментировал запрет на работу с россиянами

Представитель Denizbank: турецкому банку не запрещали открывать счета россиянам

Турецкому Denizbank не запрещали работать с клиентами из России. Новости о запрете открывать счета прокомментировал представитель финансовой организации, его слова приводит РИА Новости.

Ранее посредники, которые помогают россиянам открывать карты, рассказали, что крупный банк Турции потребовал у клиентов подтвердить проживание в республике и наличие вида на жительство (ВНЖ). Финансовая организация массово разослала письма с просьбой срочно предоставить необходимые документы.

Необходимость подтвердить проживание в Турции не связана с запретом открывать счета россиянам, заявил представитель Denizbank. Запрос связан с внутренними процедурами, а не с санкционной политикой США. «Каких-либо уведомлений о том, чтобы запретить открывать счета гражданам РФ, мы не получали. Счета [гражданам РФ] открываются», — объяснил он. Для этого необходимы вид на жительство (ВНЖ) в республике и депозит в эквиваленте 10 тысяч долларов, который нельзя снимать до конца действия счета.

Как ранее заявил анонимный источник в банковском секторе республики, США пригрозили частным банкам Турции из-за их работы с платежами из России. Из-за предупреждений по поводу соблюдения санкционной политики банки стали закрывать счета российских компаний и ужесточили требования к рядовым гражданам из России, намеревающимся открыть карту в стране.