Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
12:34, 19 февраля 2024Экономика

Турецкий банк прокомментировал запрет на работу с россиянами

Представитель Denizbank: турецкому банку не запрещали открывать счета россиянам

Фото: Mustafa Kaya / Globallookpress.com

Турецкому Denizbank не запрещали работать с клиентами из России. Новости о запрете открывать счета прокомментировал представитель финансовой организации, его слова приводит РИА Новости.

Ранее посредники, которые помогают россиянам открывать карты, рассказали, что крупный банк Турции потребовал у клиентов подтвердить проживание в республике и наличие вида на жительство (ВНЖ). Финансовая организация массово разослала письма с просьбой срочно предоставить необходимые документы.

Необходимость подтвердить проживание в Турции не связана с запретом открывать счета россиянам, заявил представитель Denizbank. Запрос связан с внутренними процедурами, а не с санкционной политикой США. «Каких-либо уведомлений о том, чтобы запретить открывать счета гражданам РФ, мы не получали. Счета [гражданам РФ] открываются», — объяснил он. Для этого необходимы вид на жительство (ВНЖ) в республике и депозит в эквиваленте 10 тысяч долларов, который нельзя снимать до конца действия счета.

Материалы по теме:
Как оплатить и пользоваться Spotify и Netflix в России: способы и риски
Как оплатить и пользоваться Spotify и Netflix в России:способы и риски
14 октября 2022
Россия хочет отказаться от доллара и называет его токсичным. Стоит ли держать в нем свои сбережения?
Россия хочет отказаться от доллара и называет его токсичным.Стоит ли держать в нем свои сбережения?
9 сентября 2022
Как дистанционно завести карту иностранного банка в 2023 году? В каких странах россиянам удаленно делают банковские карты
Как дистанционно завести карту иностранного банка в 2023 году?В каких странах россиянам удаленно делают банковские карты
25 сентября 2022

Как ранее заявил анонимный источник в банковском секторе республики, США пригрозили частным банкам Турции из-за их работы с платежами из России. Из-за предупреждений по поводу соблюдения санкционной политики банки стали закрывать счета российских компаний и ужесточили требования к рядовым гражданам из России, намеревающимся открыть карту в стране.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Агент СБУ заложил бомбу под машину политика в Запорожской области, прикинувшись инвалидом. Его ликвидировали

      Названа причина оповещения жителей о чрезвычайной ситуации в Лобне

      Разыскиваемого главу «Ленфильма» заподозрили в вымогательстве

      Израиль объявил президента Бразилии персоной нон грата

      Со снегом в российском городе решили бороться с помощью сточных вод

      В МИД заявили о непрофессионализме ОБСЕ в вопросах наблюдения

      Эксперты оценили влияние задержек помощи Украине на отступление ВСУ из Авдеевки

      Украинские военные заявили об уходе танков в прошлое из-за использования дронов

      Неизвестные обстреляли самолет с пассажирами на борту

      Звезда «Эйфории» появилась на публике в платье с откровенным декольте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше