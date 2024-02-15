Турецкий банк потребовал у российских клиентов подтвердить проживание в Турции

РБК: Denizbank потребовал у российских клиентов подтвердить ВНЖ в Турции

Крупный турецкий банк Denizbank потребовал у российских клиентов подтвердить проживание в Турции и наличие вида на жительство, об этом сообщает РБК со ссылкой на двух посредников, которые помогают россиянам открывать карты.

Отмечается, что финансовая организация массово разослала письма с просьбой срочно предоставить документы, подтверждающие наличие ВНЖ. Об этом также рассказали подписчики тематических чатов.

В уведомлении говорится, что в банке не указан турецкий адрес проживания клиентов, их просят срочно направить на электронную почту ВНЖ и документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства, или же лично предоставить эти сведения в одном из отделений Denizbank.

По словам одного из посредников, Сергея Овсянникова, центральный офис турецкого банка не объяснил, для чего собирает эти данные. Также не поступало официальных сведений о возможном закрытии счетов в случае отсутствия ВНЖ. Однако специалист допустил, что не проживающим в Турции россиянам могут заблокировать счета, мотивируя это недостаточным размером баланса. При этом необходимая сумма не уточняется, информация должна появиться в ближайшее время.

Другой посредник, Елена Чернышова, считает, что рассылка писем связана с обновлением данных в Denizbank. По ее словам, активные счета вряд ли будут заблокированы, но так может произойти с неактивными, где нет движений средств и остатка. Турецкие банки и ранее закрывали такие счета.

Овсянников также рассказал, что в последний месяц Denizbank не открывает счета новым клиентам из России, отказывая в 95 процентах случаев. Отделение принимает документы, оформляет заявку на счет, но в итоге заявители не проходят проверку на соответствие требованиям. Чернышова в свою очередь уточнила, что банк с середины января 2024 года перестал принимать заявления на открытия счетов для любых иностранных граждан, не только россиян.

1 февраля газета «Ведомости» сообщила, что турецкие банки начали закрывать счета компаниям из России и усложнили требования к физическим лицам, открывающим банковские карты.

Турция начала ужесточать банковскую политику после 22 декабря 2023 года, когда президент США Джо Байден ввел санкции против международных финансовых структур, которые, по мнению американских властей, сотрудничают с российским оборонно-промышленным комплексом.

