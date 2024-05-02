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15:30, 2 мая 2024Экономика

В Турции рассказали о рисках остановки торговли с Россией

Аналитик Озер: торговля между Турцией и Россией может остановиться

Фото: Lefteris Pitarakis / Reuters

Из-за проблем с банковскими переводами существуют риски остановки торговли между Турцией и Россией. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал турецкий аналитик Энгин Озер.

Он напомнил, что трудности с платежами уже привели к прекращению турецкого экспорта в ряде отраслей. «Сейчас мы вступаем в период, когда торговля между двумя странами (за исключением энергетических проектов) рискует остановиться», — предостерег Озер.

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При этом, по словам аналитика, ситуация навредит турецким экспортерам, тогда как у российской стороны «нет проблем с такими вопросами, как оплата природного газа». Он добавил, что охлаждение отношений с Москвой может также негативно отразится на туристической отрасли Турции.

Ранее турецкий госбанк Ziraat опроверг появившиеся сообщения о запрете на открытие счетов гражданам России. По словам представителя банка, кредитная организация проводит тщательный контроль при открытии счетов — клиент должен предоставить точные данные, вид на жительство и право на работу или учебу в Турции. При этом источник подчеркнул, заявления на открытие счетов от россиян принимаются, и какие-либо ограничения в отношении таких операций отсутствуют.

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