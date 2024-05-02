AP: ВСУ столкнулись с трудностями в укреплении обороны из-за недостатка техники

Недостаток техники и оборудования у Вооруженных сил Украины (ВСУ) стал причиной трудностей в создании системы фортификационных сооружений на передовых позициях украинской стороны. Провалы украинской армии в укреплении обороны объяснили военные и чиновники из Киева, передает Associated Press (AP).

«Столкнувшись с критикой после падения Авдеевки, украинские власти спешат строить укрепленные бетоном траншеи, окопы, огневые позиции и другие баррикады на линии фронта. Но беспощадные российские обстрелы, нехватка техники и разрушительная бюрократия мешают строительству на огромном фронте в одну тысячу километров», — говорится в публикации.

В статье также отмечается, что на сегодняшний момент фортификационные сооружения в тылу ВСУ практически отсутствуют. По мнению журналистов, эта ситуация помогла российским войскам переломить ситуацию под Часовым Яром в свою пользу.