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12:05, 2 мая 2024Бывший СССР

Стало известно о проблемах ВСУ с оборонительными сооружениями

AP: у ВСУ в тылу практически нет оборонительных сооружений

Фото: Thomas Peter / Reuters

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) практически нет оборонительных сооружений в тылу. Об этом пишет Associated Press (AP).

Украинский военный с позывным Батяр рассказал, что тыловые оборонительные линии, которые должны обеспечить ВСУ прикрытие, почти не существуют. «Необходимо увеличить темпы строительства укреплений, чтобы при отступлении мы отходили на подготовленную позицию», — сказал он.

Кроме того, отмечается, что отсутствие укреплений у Часова Яра помогло переломить российским войскам ситуацию в свою пользу. Один из украинских военных, отправленный в район города, заявил, что ожидал увидеть блиндажи и огневые позиции. Однако он обнаружил только ямы, в которые можно спрятаться во время артобстрела. Бойцам ВСУ приходилось копать в направлении друг друга, чтобы иметь связь между собой, добавил военный.

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      Кристина Есикова
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