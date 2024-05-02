В российском заповеднике заметили редких птиц

В Алтайском заповеднике заметили редких малых лебедей

Сотрудники Алтайского биосферного заповедника вблизи села Яйлю заметили редких для этих мест птиц. Соответствующий пост появился на платформе «ВКонтакте».

На фото запечатлена группа птиц, плывущая по Телецкому озеру в российском регионе. Специалисты выяснили, что это малые лебеди (Cygnus bewickii), которых можно легко спутать с лебедями-кликунами. В отличие от собратьев, они обладают толстой и короткой шеей. Также их клюв больше окрашен в черный цвет.

«Это северный вид. Гнездится в низинной заболоченной тундре Евразии, на пролете встречается по всей Сибири», — уточнили авторы публикации.

Ранее сообщалось, что в Сихотэ-Алинский заповедник в Приморском крае прилетела редкая птица. Речь шла о рыжеухой бюльбюли — небольшой певчей птице из отряда воробьинообразных, обычно встречающейся в странах Восточной Азии.