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17:41, 2 мая 2024Моя страна

В российском заповеднике заметили редких птиц

В Алтайском заповеднике заметили редких малых лебедей

Фото: Bewicks.swan.slimbridge.arp / Wikipedia

Сотрудники Алтайского биосферного заповедника вблизи села Яйлю заметили редких для этих мест птиц. Соответствующий пост появился на платформе «ВКонтакте».

На фото запечатлена группа птиц, плывущая по Телецкому озеру в российском регионе. Специалисты выяснили, что это малые лебеди (Cygnus bewickii), которых можно легко спутать с лебедями-кликунами. В отличие от собратьев, они обладают толстой и короткой шеей. Также их клюв больше окрашен в черный цвет.

«Это северный вид. Гнездится в низинной заболоченной тундре Евразии, на пролете встречается по всей Сибири», — уточнили авторы публикации.

Ранее сообщалось, что в Сихотэ-Алинский заповедник в Приморском крае прилетела редкая птица. Речь шла о рыжеухой бюльбюли — небольшой певчей птице из отряда воробьинообразных, обычно встречающейся в странах Восточной Азии.

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      Мария Винар
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