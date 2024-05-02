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18:26, 2 мая 2024Интернет и СМИ

Ведущая «Давай поженимся!» рассказала о съемках со сломанной ногой

Ведущая «Давай поженимся!» Сябитова рассказала, что снималась со сломанной ногой
Роза Сябитова

Роза Сябитова. Кадр: Telegram-канал «Сябитова Роза»

Ведущая известного российского телешоу «Давай поженимся!» на Первом канале, сваха Роза Сябитова рассказала, что несколько лет назад снималась в передаче со сломанной ногой. Подробности она раскрыла в своем Telegram-канале.

Сябитова обратила внимание зрителей передачи на то, что ее соведущая Лариса Гузеева в последних выпусках программы не делает проход по сцене в начале передачи. По словам свахи, это происходит потому, что Гузеева хромает из-за травмы ноги.

«Несколько лет назад я сломала ногу на проекте "Без страховки" и также продолжала съемки ["Давай поженимся!"] в гипсе. Как говорят: "Шоу должно продолжаться!"» — написала Сябитова. К публикации она прикрепила видео, на котором она со сломанной ногой на костылях идет по студии программы.

Ранее Сябитова сообщила, что во время съемок она пользуется записками с подсказками. В них, по словам телеведущей, обозначены имена героев, которые Сябитовой трудно запоминать. Также она добавила, что рабочий день на программе начинается в 6 утра и заканчивается ночью.

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      Мария Большакова
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