Ведущая «Давай поженимся!» рассказала о съемках со сломанной ногой

Ведущая «Давай поженимся!» Сябитова рассказала, что снималась со сломанной ногой

Ведущая известного российского телешоу «Давай поженимся!» на Первом канале, сваха Роза Сябитова рассказала, что несколько лет назад снималась в передаче со сломанной ногой. Подробности она раскрыла в своем Telegram-канале.

Сябитова обратила внимание зрителей передачи на то, что ее соведущая Лариса Гузеева в последних выпусках программы не делает проход по сцене в начале передачи. По словам свахи, это происходит потому, что Гузеева хромает из-за травмы ноги.

«Несколько лет назад я сломала ногу на проекте "Без страховки" и также продолжала съемки ["Давай поженимся!"] в гипсе. Как говорят: "Шоу должно продолжаться!"» — написала Сябитова. К публикации она прикрепила видео, на котором она со сломанной ногой на костылях идет по студии программы.

Ранее Сябитова сообщила, что во время съемок она пользуется записками с подсказками. В них, по словам телеведущей, обозначены имена героев, которые Сябитовой трудно запоминать. Также она добавила, что рабочий день на программе начинается в 6 утра и заканчивается ночью.

