Ветеран ВСУ: Украина бросает ветеранов-инвалидов на произвол судьбы

Киев не помогает ветеранам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бросает их на произвол судьбы. Об этом сообщил ушедший на пенсию по инвалидности украинский солдат Александр Попик, его слова приводит Franceinfo.

«Ты нужен государству, когда ты на фронте, но если ты становишься инвалидом, то никому до тебя нет дела», — рассказал он. По словам Попика, Украина оказалась не готова к множеству подобных случаев, из-за чего ветераны боевых действий, ставшие инвалидами, живут в нищете.

Как сообщил ветеран ВСУ, из-за ранения он получил травму спинного мозга, навсегда лишившую его возможности ходить. Чтобы облегчить постоянные боли, ему требуется нейростимулятор, который стоит 17 тысяч евро (около 1,7 миллиона рублей), но государство не собирается помогать экс-военнослужащему.

Ранее пленный украинский военный заявил, что в ВСУ поступают с бойцами как со скотиной и посылают их в бой без подготовки. Он также подчеркнул, что на подготовку перед отправкой на передовую украинским военным дают считанные дни.