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09:02, 2 мая 2024Бывший СССР

Украинский пленный рассказал об отправке солдат ВСУ в бой без подготовки

Пленный: ВСУ поступают с бойцами как со скотиной и посылают в бой без подготовки

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Пленный украинский боец по имени Олег рассказал, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) поступают с бойцами как со скотиной и посылают их в бой без подготовки. Его слова приводит ТАСС.

«[Командование] с солдатом поступает как с какой-то скотиной, не хорошо. Неподготовленных отправляют "на ноль" (на передовую — прим. «Ленты.ру»). Людей не хватает, может, из-за этого так они поступают», — отметил Олег.

Он также подчеркнул, что на подготовку перед отправкой на передовую украинским военным дают считанные дни. По его словам, часть бойцов ВСУ отказывалась отправляться на передовую, хотя и не отказывались выполнять другую работу. «Да, выполнять работу свою они согласны, но "на ноль" идти они не соглашались», — рассказал пленный.

В конце апреля попавший в российский плен украинский военнослужащий Александр Ведерников сообщил, что Киев отправляет непригодных к службе на передовую. Боец поведал, что был мобилизован как ограниченно годный, служил в Ровенской области и не проходил специальной подготовки.

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      Александр Курбатов
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