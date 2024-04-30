Украинский пленный рассказал об отправке непригодных на передовую

Пленный ВСУ: командование отправляет непригодных к службе на передовую

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляет непригодных к службе на передовую. Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Александр Ведерников, передает ТАСС.

Боец поведал, что был мобилизован как «ограниченно годный», служил в Ровенской области и не проходил специальной подготовки.

«У нас большинство непригодные к военной службе. И нам сказали, что мы там (в районе Очеретино — прим. «Ленты.ру») или в Запорожской, или в Херсонской области будем охранять штабы, [вести] дежурство на блокпостах», — заявил пленный. По его словам, командиры говорили, что перед ними будет еще несколько линий обороны, но в итоге обманули.

Ранее бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что бойцы ВСУ сильно недовольны нехваткой личного состава в зоне боевых действий и обвиняют в этом украинских политиков. По его мнению, украинскую армию может не спасти и повальная мобилизация, так как новых людей необходимо долго обучать.