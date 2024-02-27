Ненависть солдат ВСУ к украинским политикам объяснили

Экс-генпрокурор Украины Луценко: бойцы ВСУ обвиняют политиков в нехватке людей

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сильно недовольны нехваткой личного состава в зоне боевых действий и обвиняют в этом украинских политиков. Так объяснил природу ненависти солдат к чиновникам экс-генеральный прокурор и в прошлом глава МВД Украины Юрий Луценко на телеканале «Прямой», передает РИА Новости.

«Некомплект в войсках очень высокий. Когда приезжаешь на фронт, первый вопрос: "Когда будет новый призыв"? Те парни, с которыми я пошел воевать, злые, как черти. Я никогда не слышал столько мата по отношению к украинским политикам», — рассказал Луценко.

По мнению экс-генпрокурора республики, ВСУ может не спасти и повальная мобилизация, так как новых людей необходимо обучать на протяжении минимум трех месяцев, в то время как всем становится очевидно, что судьба Украины решится уже в апреле — мае.

Закон об ужесточении мобилизации на Украине приняли в первом чтении 7 февраля. При этом в конце февраля депутаты Верховной Рады подали более четырех тысяч правок к проекту закона, из-за чего его рассмотрение во втором чтении начнется не раньше 6 марта.