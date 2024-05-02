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12:00, 2 мая 2024Культура

Волочкова пожаловалась на напасть в первый день прилета на Мальдивы

Волочкова пожаловалась на опухший глаз после укуса комара на Мальдивах

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Российская балерина Анастасия Волочкова пожаловалась на напасть, с которой столкнулась в первый день прилета на Мальдивы. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка сказала, что, как только она прилетела на свою «любимую мальдивскую дачу», ее в глаз укусил комар.

«У меня же была аллергия на глазах, она длилась дней 10. Короче, у меня теперь опухший глаз. И как я теперь буду фотографироваться для вас?» — отметила танцовщица, представ в видеоролике в солнцезащитных очках.

Ранее также Анастасия Волочкова стала жертвой атаки украинских хакеров. По словам артистки, мошенники взломали ее Telegram-канал, после чего начали отправлять сообщения от имени балерины с просьбой прислать деньги.

ЖЗЛ
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