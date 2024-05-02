ВСУ начали наносить удары дронами по железнодорожной инфраструктуре России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) изменили тактику ударов по территории России. Противник начал ударять беспилотниками по инфраструктуре железных дорог страны, пишет Baza в Telegram-канале.

По информации издания, дроны атаковали тяговые и трансформаторные подстанции в двух регионах России — Орловской и Курской областях. Никто не пострадал, серьезных разрушений не зафиксировано.

По предварительным данным, из-за атаки ВСУ на станциях Змиевка и Глазуновка в Орловской области аварийно отключилось питание. В результате оказались задержаны два состава, следовавших из Москвы.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин высказывал мнение, что ВСУ изменили свою тактику на Черном море и теперь запускают морские дроны «стаями».