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13:34, 2 мая 2024Россия

ВСУ изменили тактику ударов по территории России

ВСУ начали наносить удары дронами по железнодорожной инфраструктуре России

Фото: Ashley Chan / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) изменили тактику ударов по территории России. Противник начал ударять беспилотниками по инфраструктуре железных дорог страны, пишет Baza в Telegram-канале.

По информации издания, дроны атаковали тяговые и трансформаторные подстанции в двух регионах России — Орловской и Курской областях. Никто не пострадал, серьезных разрушений не зафиксировано.

По предварительным данным, из-за атаки ВСУ на станциях Змиевка и Глазуновка в Орловской области аварийно отключилось питание. В результате оказались задержаны два состава, следовавших из Москвы.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин высказывал мнение, что ВСУ изменили свою тактику на Черном море и теперь запускают морские дроны «стаями».

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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