ВСУ изменили тактику ударов по территории России
ВСУ начали наносить удары дронами по железнодорожной инфраструктуре России
Вооруженные силы Украины (ВСУ) изменили тактику ударов по территории России. Противник начал ударять беспилотниками по инфраструктуре железных дорог страны, пишет Baza в Telegram-канале.
По информации издания, дроны атаковали тяговые и трансформаторные подстанции в двух регионах России — Орловской и Курской областях. Никто не пострадал, серьезных разрушений не зафиксировано.
По предварительным данным, из-за атаки ВСУ на станциях Змиевка и Глазуновка в Орловской области аварийно отключилось питание. В результате оказались задержаны два состава, следовавших из Москвы.
Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин высказывал мнение, что ВСУ изменили свою тактику на Черном море и теперь запускают морские дроны «стаями».