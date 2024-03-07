В России заявили о запуске дронов ВСУ «стаями»

Дандыкин: ВСУ по новой тактике запускают морские дроны «стаями» на Черном море

Вооруженные силы Украины (ВСУ) изменили свою тактику на Черном море и теперь запускают морские дроны «стаями».Таким мнение поделился военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с URA.RU, комментируя атаки украинских безэкипажных катеров (БЭК) на российский патрульный корабль «Сергей Котов».

По словам Дандыкина, применение БЭК на Черном море является главной темой для Украины. «Чем больше катер, тем больше он может переносить взрывчатки. Есть варианты разного размера, в том числе подводные. Это вызовы, на которые надо отвечать», — подчеркнул военный эксперт.

Ликвидация Черноморского флота и разрушение Крымского моста — такие задачи поставлены перед ВСУ, считает руководитель Центрального исполкома общероссийской организации «Офицеры России», генерал-лейтенант Александр Михайлов, передает URA.RU.

«Черноморский флот для США, конечно, кость в горле. Их не устраивает, что российские корабли контролируют ситуацию в морях и океанах по всему миру», — пояснил Михайлов. По его прогнозам, Крым еще долго будет объектом посягательств, а мост является связующим звеном полуострова с Россией, потому атаки на него не прекратятся.

Генерал-лейтенант предположил, что украинская сторона нападает на корабли ВМС РФ, дабы ослабить флот. «Это уже затрагивает военный интерес США. Черноморский флот — это мощный фактор сдерживания. Естественно, американцы будут стимулировать нападение на него», — заключил Александр Михайлов.

По мнению Дандыкина, своих кораблей у ВСУ почти не осталось, и, чтобы защититься от украинских атак, России нужно наносить удары по местам, где базируются оставшиеся суда противника, по портам и заводам, где их производят.

«Самый идеальный вариант — освобождать Одессу, Николаев и Очаков, чтобы закрыть эту тему на 100%», — резюмировал Василий Дандыкин.

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