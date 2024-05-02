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16:36, 2 мая 2024Россия

ВСУ в очередной раз попытались атаковать российский регион

Минобороны России сообщило о попытке атаки украинского беспилотника

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили очередную попытку атаки по территории России. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их сведениям, попытка атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) была пресечена 2 мая около 15:10 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

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Это не первый беспилотник, сбитый за сутки над территорией Белгородской области. Сначала стало известно, что средства ПВО сбили около 10:30 утра, второй летательный аппарат уничтожили 55 минут спустя. Затем появилось сообщение о третьей попытке атаки с помощью БПЛА.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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