Украина вновь попыталась атаковать российский регион

Минобороны: средства ПВО сбили над Белгородской областью еще один беспилотник

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородской областью еще один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, военные сбили дрон самолетного типа около 14:50 по московскому времени при попытке атаковать объекты на российской территории.

Это уже третье сообщение Минобороны России о перехвате беспилотника ВСУ над Белгородской областью за несколько часов. Первый беспилотник средства ПВО сбили около 10:30 утра, второй летательный аппарат уничтожили 55 минут спустя.

Ранее также стало известно, что в ночь на 2 марта Украина при помощи беспилотников атаковали тяговые и трансформаторные подстанции на железной дороге в Орловской и Курской областях. Около 23:00 ударам подверглись объекты у курских станций Поныри и Свобода, через 15 минут — перегон Змиевка — Глазуновка под Орлом.

В свою очередь Минобороны сообщало, что за минувшую ночь российские военные уничтожили 12 дронов ВСУ. Пять беспилотников сбили над Брянской областью, три — над Краснодарским краем, два — над Ростовской областью и по одному над Курской и Белгородской областями.