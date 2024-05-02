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15:28, 2 мая 2024Экономика

Готовые квартиры в Москве подешевели впервые за полтора года

Аналитик Репченко: готовое жилье в Москве подешевело впервые с конца 2022 года

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Цены на вторичное жилье в столице снизились впервые за полтора года. О ситуации с готовой недвижимостью в Москве «Известиям» рассказал руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко.

По данным эксперта, в сравнении с концом 2022 года расценки в сегменте потеряли лишь немного — 0,2 процента. Зимой объекты еще прибавляли в цене, хоть и символически, но с приходом весны начали постепенно идти вниз. В пределах старой Москвы «квадрат» готовой жилплощади в апреле 2024-го стоит в среднем 271,7 тысячи рублей.

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В области его стоимость остается на уровне февральских значений — 154,6 тысячи рублей. Покупатели при этом все чаще интересуются объектами за МКАД и дальше в Подмосковье на фоне заградительных ставок по ипотеке, поясняет аналитик.

Цены снизятся еще больше по мере сезонного спада спроса. «Однако их обвала ждать не стоит — рынок недвижимости инертен, к тому же объем предложения еще далек от избыточного», — считает собеседник издания. Репченко прогнозирует, что в ближайшие месяцы цены продолжат колебаться, сохраняя общую тенденцию к сползанию вниз.

Ранее эксперты назвали факторы, поднимающие стоимость вторичное жилье в Москве. В первую очередь цены на объекты подстегивает открытие новых станций Московского центрального диаметра (МЦД). При этом открытие станций Большой кольцевой линии (БКЛ) такого эффекта, как правило, не дают.

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      Виктория Клабукова
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