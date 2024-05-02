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16:23, 2 мая 2024Экономика

Фанатам комиксов предложили пожить в особняке «Людей Икс»

Особняк «Людей Икс» и дом из мультфильма «Вверх» открыли двери для фанатов

Фото: Airbnb

Институт Ксавьера открыл двери особняка для фанатов комиксов «Люди Икс». Пожить в вымышленном особняке предлагает сервис бронирования жилья Airbnb.

Поместье располагается в Уэстчестере, штат Нью-Йорк. Художники детально восстановили облик школы супергероев-мутантов из мультсериала 90-х. Предметы интерьера при этом выполнены в стилистике комиксов — в ярких цветах с штрихами и черной обводкой по краям.

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Кроме того, для аренды доступен парящий дом из диснеевского фильма «Вверх». Мультсооружение находится в Абикью, Нью-Мексико. Находящимся внутри дома кажется, что его тянут в небо тысячи воздушных шаров, однако на самом деле дом поднимает строительный кран. Также фанаты студии «Пиксар» могут побывать в Центре управления эмоциями из мультфильма «Головоломка» накануне премьеры новой части.

Любители музыки 80-х могут провести ночь в доме музыканта Принса из байопика «Пурпурный дождь». Среди прочего у посетителей сайта есть возможность погостить у американского комика Кевина Харта и певицы Дожи Кэт.

Ранее сервис представил публике домик Шрэка из одноименной серии мультфильмов. Логово чудовища разместили на болоте в Шотландии — озвученный Майком Майерсом герой говорил как раз с местным акцентом. Шансом воспользовалась звездная чета — Рита Ора и Тайка Вайтити. В необычное жилище они прибыли в гриме и костюмах огров.

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      Виктория Клабукова
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