Тайка Вайтити и Рита Ора нарядились ограми и поехали на болото Шрека

Тайка Вайтити и Рита Ора арендовали дом Шрека в Шотландии

Певица Рита Ора и режиссер Тайка Вайтити арендовали дом на болоте в стиле жилья главного героя из мультфильма «Шрек». Об этом Ора рассказала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Пара нарядилась в костюмы огров и отправилась на болото в Шотландии, где располагается объект. Ора поблагодарила сервис Airbnb, на котором было опубликовано объявление о сдаче в аренду необычной недвижимости. Она также пожелала подписчикам счастливого Хэллоуина.

На кадрах, которыми поделилась певица, можно увидеть детально проработанный интерьер хижины. Экстерьер также в точности повторяет жилье огра из популярного мультфильма, включая знаменитую табличку с надписью: «Осторожно, огр». Для поездки Ора нанесла на лицо зеленый грим и надела рыжий парик, дополнив образ изумрудным платьем и перчатками в виде лап. Вайтити появился на фото с накладным животом и в маске Шрека.

Хижину Шрека выставили в аренду в сентябре. Акция проводилась при участии студии Dreamworks, объявление было опубликовано от имени друга великана, Осла. Дом находится среди холмов, однако его точное местонахождение не уточняется.