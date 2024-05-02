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11:04, 2 мая 2024Россия

Задолжавшая 100 тысяч рублей по алиментам россиянка пряталась в собачьей будке

Задолжавшая 100 тысяч руб. детям жительница Златоуста пряталась в собачьей будке

Фото: Vitaly Ivanov / Globallookpress.com

Жительница Златоуста Челябинской области, которая задолжала 100 тысяч рублей своим детям по алиментам, пряталась от приставов в собачьей будке. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По сведениям источника, россиянка отдала двоих детей старшей дочери, а после родила четвертого ребенка. Через некоторое время его забрала опека и женщина стала вести разгульный образ жизни.

Когда к жительнице Златоуста пришли приставы, она залезла в конуру к дворовому псу. Ее сожитель пытался убедить сотрудников, что не знает, где она находится. Многодетную мать все же удалось обнаружить в пыли и опилках.

За неуплату алиментов ей назначили 80 часов обязательных работ. Если она и дальше будет уклоняться, то ее могут привлечь к уголовной ответственности, выяснил Ural Mash.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске 46-летняя женщина пыталась сбежать от судебных приставов через потайную дверь.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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