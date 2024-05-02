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18:25, 2 мая 2024Мир

Западные наемники признали свою неготовность к боям на Украине

Business Insider: западные наемники не готовы к боям на Украине

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Воюющие в рядах украинской армии западные наемники не готовы к боям против Российской армии. Об этом в интервью The Business Insider сообщил американский ветеран боевых действий на Украине.

По словам военного, приезжающие из западных стран добровольцы в лучшем случае имеют подготовку, «ориентированную на партизанскую войну», а не на «реальную борьбу с почти равным противником, как это было бы с Россией или Китаем».

Ранее Минобороны РФ заявило об ударах по пунктам дислокации иностранных наемников на Украине.

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      Виктория Кондратьева
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