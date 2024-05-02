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13:42, 2 мая 2024Силовые структуры

Жене главреда «Новая газета — Европа» запросили 10 лет лишения свободы

Обвинение запросило для жены главреда «Новая газета — Европа» 10 лет колонии

Кадр: Анна Ханна / YouTube

Обвинение запросило для жены главного редактора издания «Новая газета — Европа» (организация признана нежелательной в России) Кирилла Мартынова (признан Минюстом иноагентом в России) Антонины Мартыновой десять лет лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

Прокурор также просил оставить женщине меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу. Мартынова обвиняется в покушении на дочь.

По версии следствия, в феврале 2007 года она сбросила ребенка с лестничного пролета в многоэтажном доме. В результате инцидента девочка сломала челюсть и получила травму головы. Мартынова настаивает, что это был несчастный случай. Однако показания против нее дал 11-летний свидетель, который утверждал, что подсудимая бросила ребенка.

В июле 2008 года коллегия присяжных признала Мартынову виновной, однако женщина сбежала. Она находилась в федеральном розыске 16 лет. Полиция задержала ее 22 марта 2024 года в Ставрополе в собственном особняке, где с ней же проживала и уже выросшая 20-летняя дочь. По данным ТАСС, дочь не считает себя жертвой и воспринимает произошедшее как несчастный случай.

Ранее сообщалось, что Мартынову признали вменяемой.

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      Илона Палей
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