Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:06, 2 мая 2024Из жизни

Женщина рассказала об ужасах брака с лидером культа после его ареста

Женщина из Калифорнии рассказала о браке с мужем-культистом после его ареста
Nicole

Nicole. Кадр: Soft White Underbelly / YouTube

Бывшая жена лидера культа рассказала об их браке. Об этом пишет Daily Star.

Женщина по имени Николь из США, штат Калифорния, четыре года была замужем за сектантом и лидером культа и родила от него троих детей. Она поделилась с журналистами пережитыми ужасами после ареста мужа.

Николь встретила будущего мужа, когда ей был 21 год. Незадолго до этого развелись ее родители, и она тяжело переживала их развод. Начав учиться в университете, она увлеклась наркотиками. Ей снились пугающие реалистичные сны о цунами, нередко доходило до того, что она испытывала галлюцинации.

Будущий муж был старше ее и быстро очаровал девушку своей привлекательностью и обещаниями показать ей дорогу к Богу. На следующий день после их первой встречи она села в его трейлер, и они вдвоем уехали из Калифорнии. Родные Николь и ее парень сообщили в полицию о ее исчезновении, потому что она никого не предупредила.

Однако вскоре новая влюбленность обернулась кошмаром. Мужчина стал подвергать девушку психологическому насилию. Он говорил ей, что, не слушаясь его, она не слушается Бога, что только он один «понимает ее». Николь поняла, что счастья с новым возлюбленным она не найдет, но боялась уйти от него.

Через год после встречи они поженились, и Николь родила сына. Она тут же передала мальчика матери, чтобы он рос подальше от своего отца. Однако после этого Николь родила еще двоих детей. На протяжении четырех лет она сопровождала супруга на всех встречах и мероприятиях. Все это время она боялась его.

Когда Николь наконец решилась на побег, он нашел ее с детьми и взял младшего ребенка в заложники — закрылся с ним в комнате. Несколько дней он провел с двухлетним мальчиком взаперти. Когда он наконец вышел вместе с сыном, он стал избивать жену на глазах у детей. Шум услышали соседи. В результате полиция арестовала мужчину.

Николь вернулась к родителям в Калифорнию и воссоединилась со старшим сыном.

Материалы по теме:
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019
Одержимая страстью Слежка, киллер и прокол: ревнивая девушка решила вернуть любимого и села в тюрьму до конца жизни
Одержимая страстьюСлежка, киллер и прокол: ревнивая девушка решила вернуть любимого и села в тюрьму до конца жизни
7 октября 2020

Ранее эскортница и порномодель Рошель Гуандик рассказала о клиентах и призналась, что чувствует себя «грязной». Работница секс-индустрии заявила, что в прошлом ради денег она соглашалась на вещи, которые заставляли ее чувствовать отвращение к себе.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Украинские дроны атаковали пять регионов России. Их целями стали объекты энергетики

      На Урале семью обвинили в избиении пятерых детей-сирот

      США заподозрили в срыве встречи БРИКС

      Российские промышленники захотели активнее продавать рыбу в Азию

      Посол России ответил на обвинения США в применении химоружия

      Джулия Робертс повторила культовый образ 34-летней давности в съемке для глянца

      Женщина рассказала об ужасах брака с лидером культа после его ареста

      Израиль пригрозил США действиями против Палестины в случае выдачи ордера МУС

      В Китае представили первого электрического робота

      Украинский пленный рассказал об отправке солдат ВСУ в бой без подготовки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше