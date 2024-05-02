Звезда «Слова пацана» рассказал о характере скандально известного Кологривого

Звезда «Слова пацана» Дудник назвал Кологривого «максимально тихим» человеком

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Григорий Дудник рассказал о характере своего скандально известного коллеги Никиты Кологривого. Его слова приводит Teleprogramma.pro.

Дудник заявил, что исполнивший роль Кощея артист вел себя «максимально тихо» на съемочной площадке. «Он не производил впечатления [скандалиста]. Вообще думал, что это кто-то из массовки», — признался актер.

Дудник отметил, что нормально относится к Кологривому, но его высказывания выглядят смешно. «Когда плохое настроение, можно включить его интервью и посмеяться», — заключил он.

Ранее Кологривый высказался о своем коллеге Иване Янковском, усомнившись в его таланте. В ответ на это отец Ивана Филипп пожелал Кологривому здоровья и выразил надежду, что тот «успокоится».