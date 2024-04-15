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11:14, 15 апреля 2024Культура

Кологривый усомнился в актерском таланте Янковского

Кологривый заявил, что Янковский получил роль в «Слове пацана» без кастинга
Никита Кологривый

Никита Кологривый. Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Звезда сериала «Слово пацана» актер Никита Кологривый усомнился в актерском таланте своего коллеги Ивана Янковского. Об этом он заявил в интервью журналистке Лауре Джугелии на YouTube.

Артист подчеркнул, что ему пришлось пройти большой кастинг, прежде чем он получил роль в «Слове пацана». «А он не проходил никакой кастинг. Поэтому мы все это понимаем прекрасно. Ты хочешь сказать, мало Вов Адидасов по стране сидит ребят-актеров, что ли?» — сказал Кологривый.

Актер также выразил мнение, что Иван Янковский не сможет «переплюнуть» своего известного деда Олега Янковского. При этом Кологривый отметил, что коллега нравится ему «как друг».

Ранее Никита Кологривый признался в романе с актрисой Агатой Муцениеце.

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      Варвара Кошечкина
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