Кологривый признался в романе с Муцениеце

Звезда «Слова пацана» Никита Кологривый признался в романе с Агатой Муцениеце

Звезда сериала «Слово пацана», актер Никита Кологривый в интервью журналистке Лауре Джугелия на YouTube признался в романе с актрисой Агатой Муцениеце.

«Можно сказать, что это был роман, если это кому-то нравится. Но он как был, так и всплыл», — смеясь, ответил актер на соответствующий вопрос, подчеркнув, что это были короткие отношения.

Кологривый пояснил, что «это потребность всех артистов, которые играют пары в кино». «Это такая помощь игре, то есть поиск тепла и так далее», — добавил он.

По мнению актера, этот факт расстроил бывшего мужа Муцениеце Павла Прилучного, но ненадолго, поскольку у него теперь своя семья.

Ранее стало известно, что Кологривый тайно встречался с Муцениеце во время съемок фильма «Я — медведь». Окружение Муцениеце уточнило, что актриса не воспринимала эти отношения всерьез. Кроме того, об их романе узнала супруга Кологривого, после чего чета распалась. Сам Кологривый ранее отрицал эту информацию.

Позже жена Кологривого, артистка Александрина Питиримова заявила, что ни Муцениеце, ни любая другая женщина не является причиной разрыва пары, а появившиеся в сети слухи о романе Кологривого с актрисой — чья-то фантазия.