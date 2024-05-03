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11:51, 3 мая 2024Россия

30-километровый российский «царь-поезд» в зоне СВО сняли на видео

Опубликовано видео с российской баррикадой из двух тысяч вагонов в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

В сети появились кадры с 30-километровым «царь-поездом» из более чем двух тысяч вагонов. Видео с баррикадой, установленной российскими военными, опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

На записи мужчина в камуфляжной одежде снимает конструкцию и рассказывает, что между тысяч вагонов «знаменитой донецкой баррикады» установлено несколько подвижных локомотивов. «Через эти вагоны невозможно пробиться ни танку, ни каким-то бронемашинам. И пехота, когда вагоны движутся, не может проскочить между колес», — объясняет оператор.

Далее он демонстрирует укрепления на вагонах, которые, по его словам, не позволят им разъединиться даже в случае опрокидывания состава.

Как писал канал в феврале, о появлении в зоне СВО российского «царь-поезда» впервые сообщили украинские военные. Состав начинается при железнодорожном вокзале в Еленовке Донецкой народной республики и заканчивается на окраине Волновахи. Тогда авторы поста предположили, что конструкция используется в качестве линии обороны с огневыми точками.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что российские военные ведут наступление в зоне СВО медленно и осторожно, «без каких-то ненужных, бессмысленных жертв». По его словам, сначала линия фронта атакуется тяжелой артиллерией, ракетами, танками, пушками, после чего территорию зачищает пехота.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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