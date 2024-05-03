Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:44, 3 мая 2024Ценности

51-летняя София Вергара раскрыла секрет красоты

София Вергара назвала долгий сон и дорогие кремы для лица секретом красоты

Фото: Jennifer Bloc / Globallookpress.com

Колумбийско-американская актриса, телеведущая и модель София Вергара раскрыла секрет красоты. Интервью с ней публикует журнал People.

51-летняя знаменитость отметила, что с возрастом стала придавать больше значения долгому сну. «Раньше мне могло хватить шести часов, но сейчас я знаю, что плохо выгляжу, если не посплю дольше», — заявила она. Кроме того, звезда подчеркнула, что с молодых лет тратит деньги на дорогие кремы для лица и каждый день моет голову.

В то же время артистка не придерживается строгой диеты, поскольку не может побороть пристрастие к сладостям. Однако она старается исключать из рациона фастфуд и употреблять полезные продукты. «У меня больные колени, поэтому я никогда не увлекалась интенсивными тренировками. Всю свою жизнь я тренировалась как пожилой человек», — назвала свое отношение к спорту собеседница издания.

При этом, по словам Вергары, она чувствует себя привлекательной, только когда нанесет макияж, сделает укладку и наденет нарядную одежду. В свою очередь, она отметила, что готова попробовать все, чтобы избавиться от признаков возрастных изменений. «Не думаю, что когда-нибудь стану женщиной, у которой хватит смелости ходить с седыми волосами. (...) Если бы кто-то сказал, что я буду выглядеть моложе, если залью глаза цементом, я бы это сделала», — резюмировала звезда.

В январе американская актриса и продюсер Джулия Робертс также раскрыла секрет красоты.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гостева
      Обсудить
      Последние новости

      В Берлине горит оборонный завод, где производят системы ПВО. Часть города накрыло ядовитым дымом

      Россиянам рассказали об использующих поддельные документы мошенниках

      Обвиненного в расправе над четырехлетним пасынком россиянина арестовали

      Экс-ирок «Локомотива» назвал необходимую для комфортной жизни в Москве сумму

      Возлюбленная Тимати ответила на слухи о пластике

      Власти Берлина даром отдадут виллу Геббельса с одним условием

      В российский суд поступило дело по статье о шпионаже

      «Комитет ингушской независимости» внесли в перечень нежелательных организаций

      Самолет с пассажирами на борту резко сменил курс из-за пыльной бури

      Посетивший около 40 стран российский ведущий оценил перспективу эмиграции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше