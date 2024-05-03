51-летняя София Вергара раскрыла секрет красоты

София Вергара назвала долгий сон и дорогие кремы для лица секретом красоты

Колумбийско-американская актриса, телеведущая и модель София Вергара раскрыла секрет красоты. Интервью с ней публикует журнал People.

51-летняя знаменитость отметила, что с возрастом стала придавать больше значения долгому сну. «Раньше мне могло хватить шести часов, но сейчас я знаю, что плохо выгляжу, если не посплю дольше», — заявила она. Кроме того, звезда подчеркнула, что с молодых лет тратит деньги на дорогие кремы для лица и каждый день моет голову.

В то же время артистка не придерживается строгой диеты, поскольку не может побороть пристрастие к сладостям. Однако она старается исключать из рациона фастфуд и употреблять полезные продукты. «У меня больные колени, поэтому я никогда не увлекалась интенсивными тренировками. Всю свою жизнь я тренировалась как пожилой человек», — назвала свое отношение к спорту собеседница издания.

При этом, по словам Вергары, она чувствует себя привлекательной, только когда нанесет макияж, сделает укладку и наденет нарядную одежду. В свою очередь, она отметила, что готова попробовать все, чтобы избавиться от признаков возрастных изменений. «Не думаю, что когда-нибудь стану женщиной, у которой хватит смелости ходить с седыми волосами. (...) Если бы кто-то сказал, что я буду выглядеть моложе, если залью глаза цементом, я бы это сделала», — резюмировала звезда.

В январе американская актриса и продюсер Джулия Робертс также раскрыла секрет красоты.