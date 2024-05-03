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13:44, 3 мая 2024Ценности

55-летняя Дженнифер Энистон раскрыла секрет стройной фигуры

Актриса Энистон рассказала, что по выходным включает в рацион мексиканскую еду

Фото: C Flanigan / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Американская актриса Дженнифер Энистон раскрыла секрет стройной фигуры. Интервью с ней приводит издание People.

55-летняя звезда телесериала «Друзья» рассказала, что ее ежедневный рацион включает продукты с высоким содержанием белка, овощные салаты и супы. При этом она отметила, что в выходные ни в чем себе не отказывает. «Мексиканская еда — моя любимая. Или чизбургер, или пицца, или паста — все такое», — призналась Энистон.

Что касается тренировок, то артистка предпочитает посещать спортзал утром. «После долгого дня мне меньше всего хочется тренироваться. Я восхищаюсь теми, кто действительно может прийти домой после работы, переодеться и пойти в спортзал», — пояснила собеседница журнала.

В апреле пользователи сети заподозрили Дженнифер Энистон в пластике лица. Тогда актриса приняла участие в съемке для журнала People, где позировала в розовом облегающем платье и открытых туфлях на шпильках.

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      Мария Винар
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