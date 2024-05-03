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20:46, 3 мая 2024Ценности

55-летняя Дженнифер Энистон снялась без нижнего белья для глянца

Актриса Дженнифер Энистон снялась в откровенном платье для журнала Elle

Изображение: обложка Elle

Американская актриса Дженнифер Энистон снялась в откровенном виде для французской версии журнала Elle. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) глянцевого издания.

На размещенном фото 55-летняя звезда телесериала «Друзья» запечатлена в облегающем платье черного цвета бренда Aisling Camps. Видно, что знаменитость позирует без нижнего белья, а ее обнаженную грудь прикрывают длинные наращенные пряди.

Ранее Дженнифер Энистон раскрыла секрет стройной фигуры. Актриса рассказала, что ее ежедневный рацион включает продукты с высоким содержанием белка, овощные салаты и супы. При этом она отметила, что в выходные ни в чем себе не отказывает.

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      Мария Винар
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