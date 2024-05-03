Французский актер Жан Рено выпустит свой первый шпионский роман «Эмма» 16 мая

Французский актер Жан Рено выпустит свой первый шпионский роман «Эмма» 16 мая. Об этом сообщает газета Le Fifaro.

«Мне необходимо было написать этот роман — это вызов, данный самому себе. Я всегда любил необыкновенные и романтические человеческие истории», — сказал он.

Издатель книги рассказал, что в произведении речь идет об истории молодой женщины, которая ведет спокойную жизнь, но внезапно «погружается в беспощадный мир шпионажа». По его словам, героиня, будучи массажисткой из французского региона Бретань, отправится в султанат Оман, где столкнется с «загадочным делом высшей важности».

Ранее сообщалось, что жена американского актера Брюса Уиллиса, у которого диагностировали лобно-височную деменцию, Эмма Хеминг решила написать книгу, посвященную мужу. Книга, у которой пока нет названия, вдохновлена ​​«новообретенной ролью партнера по уходу» для ее мужа. В ней Хеминг расскажет об уходе за актером.