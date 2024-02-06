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20:20, 6 февраля 2024Культура

Жена Брюса Уиллиса решила посвятить ему книгу

Жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг напишет книгу об актере

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Жена американского актера Брюса Уиллиса, у которого диагностировали лобно-височную деменцию, Эмма Хеминг решила написать книгу, посвященную мужу. Об этом сообщает People.

Книга, у которой пока нет названия, вдохновлена ​​«новообретенной ролью партнера по уходу» для ее мужа. В ней Хеминг расскажет об уходе за актером.

По словам женщины, таким образом она надеется поделиться информацией, которая поможет людям, оказавшимся в похожих ситуациях. Выпуск книги запланирован на 2025 год.

Ранее Эмма Хеминг рассказала о трудностях семейных праздников. Жена актера призналась, что расплакалась в разговоре с подругой, обсуждая эту тему. Она подчеркнула важность иметь в своей жизни близких людей.

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