Жена Брюса Уиллиса решила посвятить ему книгу

Жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг напишет книгу об актере

Жена американского актера Брюса Уиллиса, у которого диагностировали лобно-височную деменцию, Эмма Хеминг решила написать книгу, посвященную мужу. Об этом сообщает People.

Книга, у которой пока нет названия, вдохновлена ​​«новообретенной ролью партнера по уходу» для ее мужа. В ней Хеминг расскажет об уходе за актером.

По словам женщины, таким образом она надеется поделиться информацией, которая поможет людям, оказавшимся в похожих ситуациях. Выпуск книги запланирован на 2025 год.

Ранее Эмма Хеминг рассказала о трудностях семейных праздников. Жена актера призналась, что расплакалась в разговоре с подругой, обсуждая эту тему. Она подчеркнула важность иметь в своей жизни близких людей.