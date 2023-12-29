Жена Брюса Уиллиса рассказала о трудностях семейных праздников

Жена Брюса Уиллиса призналась, что сезон праздников является трудным временем

Жена американского актера Брюса Уиллиса, у которого диагностировали лобно-височную деменцию, Эмма Хеминг рассказала о трудностях семейных праздников. Она выложила соответствующее видео на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В среду, 27 декабря, пара отпраздновала 16-летнюю годовщину совместной жизни. Жена актера призналась, что расплакалась в разговоре с подругой, обсуждая эту тему. «Праздники — это трудно. Годовщины — это трудно. Но в этом году я поняла ценность сообщества, связей. Это было моим спасательным кругом, я хочу выразить за это благодарность», — сказала Хеминг.

Она также подчеркнула важность иметь близких людей в своей жизни. «Брюс называет это "внутренним кругом". Это люди, которых нам повезло встретить в своей жизни, которым можно позвонить, на которых можно положиться. Мне повезло, что у меня есть близкий круг людей, которые не дают советов, а могут просто выслушать», — отметила она.

Ранее было раскрыто отношение семьи Брюса Уиллиса к его болезни. По словам источника, как только 68-летнему артисту диагностировали деменцию, его близкие сплотились вокруг него и теперь заботятся о звезде поочередно.