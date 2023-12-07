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16:11, 7 декабря 2023Культура

Раскрыто отношение семьи Брюса Уиллиса к его болезни

Семья Брюса Уиллиса не знает, сколько актеру осталось жить

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Раскрыто отношение семьи голливудского актера Брюса Уиллиса к его болезни. Об этом сообщает Us Weekly.

По словам источника, как только 68-летнему артисту диагностировали деменцию, его близкие сплотились вокруг него и теперь заботятся о звезде поочередно.

«Этот опыт еще больше сблизил всю семью. Никто не знает, сколько времени осталось у Брюса, поэтому они наслаждаются каждой минутой, проведенной с ним», — поделился собеседник издания. Он также добавил, что у актера бывают хорошие и плохие дни, однако в последнее время плохих становится больше.

Источник отметил, что за звездой круглосуточно присматривают, а рядом с ним всегда находится один из членов его семьи — экс-супруга артиста Деми Мур, жена Эмма Хеминг или его дочери.

Ранее режиссер Гленн Гордон Карон рассказал об ухудшении здоровья Брюса Уиллиса.

В марте прошлого года актриса Деми Мур сообщила, что из-за прогрессирующей афазии актер вынужден был завершить актерскую карьеру. Из-за болезни он потерял возможность нормально разговаривать и запоминать тексты.

В сентябре этого года супруга Уиллиса Эмма Хеминг рассказала о прогрессирующей деменции мужа.

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      Анастасия Астахова
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