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17:42, 3 мая 2024Ценности

Актрису Аню Тейлор-Джой высмеяли в сети из-за прозрачного платья с шипами

Аня Тейлор-Джой

Аня Тейлор-Джой . Фото: @nyataylorjoy

Пользователи сети высмеяли американо-британскую актрису и модель Аню Тейлор-Джой из-за необычного наряда. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

28-летняя звезда популярного телесериала «Ход королевы» поделилась серией снимков, на которых показала свой образ для посещения премьеры фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса». Знаменитость предстала в прозрачном мини-платье, оформленном металлическими цепями и торчащими стрелами. Вдобавок она надела шлем, украшенный аналогичными декоративными деталями, и открытые туфли.

Поклонники не оценили внешний вид артистки, о чем написали в комментариях под постом. «Сколько глаз ты успела выколоть?», «Очень красиво, но как ты в нем сидела?», «Пыльца в носу, из-за которой мне хочется чихнуть», «Зашла не в те джунгли», «Надеюсь, ты не пыталась в нем сесть?» — шутили они.

В марте сообщалось, что Аня Тейлор-Джой снялась топлес. Тогда актриса позировала на фоне стены в поясе-корсете, который подчеркивал ее талию.

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      Мария Винар
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