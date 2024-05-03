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14:12, 3 мая 2024Культура

Алла Пугачева похвалила финалистку шоу «Голос»

Алла Пугачева похвалила финалистку шоу «Голос» Садковскую
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Gennady Usoev / Legion-Media

Народная артистка СССР Алла Пугачева похвалила финалистку музыкального шоу «Голос» на Первом канале Анастасию Садковскую. Соответствующую публикацию она сделала в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Пугачева опубликовала у себя в профиле кадр выступления Садковской. «Какое счастье! Вот она! Настоящая певица! Браво!» — подписала она снимок.

21-летняя уроженка Белоруссии Садковская исполнила песню Пугачевой «Мимоходом», которая была выпущена в 1996 году. Артистка не смогла попасть в топ-3 конкурсантов и была исключена из проекта.

Ранее Пугачева попросила прощения у исполнительницы Манижи Сангин после теракта в «Крокус Сити Холле». Участница конкурса «Евровидение-2021» назвала «публичной пыткой» жесткое задержание террористов, стрелявших в посетителей «Крокуса».

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