Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:26, 3 мая 2024Экономика

Apple объявила о рекордном выкупе акций из-за падения продаж

Apple объявила о байбеке на 110 миллиардов долларов из-за падения продаж iPhone

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Американская корпорация Apple объявила о крупнейшей в своей истории программе по выкупу акций (байбэк) на сумму 110 миллиардов долларов. Поводом для такого решения стала слабая отчетность за второй квартал финансового года, завершившийся 30 марта, пишет «Коммерсантъ».

Выручка компании упала на четыре процента, до 90,8 миллиардов долларов, а чистая прибыль — на 2,3 процента, до 23,6 миллиарда. Главной причиной проблем стало падение продаж iPhone на 10,6 ghjwtynf, до 46 миллиардов долларов.

Хуже всего ситуация обстоит в Китае, третьем по размеру рынке для Apple. Там iPhone, по подсчетам компании Counterpoint Research, потерял в продажах 19 процентов. При этом Apple сообщил о снижении выручки в Китае с учетом Тайваня и Гонконга на 8 процентов. Также более чем на десять процентов упали мировые продажи iPad, до 5,6 миллиарда долларов.

Позитивная динамика наблюдается в продажах персональных компьютеров Mac — плюс 3,5 процента (7,5 миллиарда долларов). Доходы компании от сервисов также выросли — на 14,2 процента, до 23,9 миллиарда долларов.

На премаркете в США акции Apple растут на 6 процентов. Помимо рекордного байбэка, на результат повлияли более негативные ожидания от отчетности. Тем не менее с начала года стоимость акций Apple все еще падает на десять процентов.

AAPL Котировки акций от TradingView

Ранее «Газпром» сообщил об убытке по итогам 2023 года в размере 629 миллиардов рублей по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Крупнейший вклад в такой результат внес газовый бизнес, который принес более 1,1 триллиона убытка.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      «Спасибо, страна сыра и часов!» Медведев заявил о тройной пользе для России от конференции по Украине в Швейцарии

      Силовики пришли на пивоваренный завод «Афанасий» в Тверской области

      Новая жена Канье Уэста лишилась машины за 10,6 миллиона рублей

      В Турции назвали условие для возобновления торговли с Израилем

      Британцы припомнили предсказание Ванги

      Россиянин избил прохожего и получил восемь лет колонии

      Исчезнувший со всем экипажем проклятый корабль нашли спустя 115 лет

      Apple объявила о рекордном выкупе акций из-за падения продаж

      На популярную российскую актрису подали в суд из-за долгов за квартиру

      Люди по всему миру все еще боятся говорить на деликатные темы. Кто исправляет эту ситуацию?

      Реклама
      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше