Apple объявила о байбеке на 110 миллиардов долларов из-за падения продаж iPhone

Американская корпорация Apple объявила о крупнейшей в своей истории программе по выкупу акций (байбэк) на сумму 110 миллиардов долларов. Поводом для такого решения стала слабая отчетность за второй квартал финансового года, завершившийся 30 марта, пишет «Коммерсантъ».

Выручка компании упала на четыре процента, до 90,8 миллиардов долларов, а чистая прибыль — на 2,3 процента, до 23,6 миллиарда. Главной причиной проблем стало падение продаж iPhone на 10,6 ghjwtynf, до 46 миллиардов долларов.

Хуже всего ситуация обстоит в Китае, третьем по размеру рынке для Apple. Там iPhone, по подсчетам компании Counterpoint Research, потерял в продажах 19 процентов. При этом Apple сообщил о снижении выручки в Китае с учетом Тайваня и Гонконга на 8 процентов. Также более чем на десять процентов упали мировые продажи iPad, до 5,6 миллиарда долларов.

Позитивная динамика наблюдается в продажах персональных компьютеров Mac — плюс 3,5 процента (7,5 миллиарда долларов). Доходы компании от сервисов также выросли — на 14,2 процента, до 23,9 миллиарда долларов.

На премаркете в США акции Apple растут на 6 процентов. Помимо рекордного байбэка, на результат повлияли более негативные ожидания от отчетности. Тем не менее с начала года стоимость акций Apple все еще падает на десять процентов.

Ранее «Газпром» сообщил об убытке по итогам 2023 года в размере 629 миллиардов рублей по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Крупнейший вклад в такой результат внес газовый бизнес, который принес более 1,1 триллиона убытка.

