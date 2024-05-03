Армия России нанесла удар по украинской нефтебазе «Баловное»

Армия России ударила по нефтебазе, снабжавшей топливом подразделения ВСУ

Армия России ударила по нефтебазе «Баловное», снабжавшей топливом подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны.

Каких-либо иных сведений о пораженном объекте и характере полученных им повреждений в Минобороны не привели. Там отметили, что удар был нанесен дальнобойным оружием.

Помимо нефтебазы, за минувшие сутки российские войска поразили 102 района сосредоточения живой силы и техники ВСУ. В частности, в результате одного из ударов был уничтожен радиолокатор и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПТ.

Ранее в зоне проведения спецоперации был замечен 30-километровый «царь-поезд» из двух тысяч вагонов. Снявший состав на видео мужчина пояснил, что сцепленные вагоны представляют собой непреодолимую преграду как для пехоты, так и для бронетехники противника. Таким образом, состав выполняет функции линии обороны.