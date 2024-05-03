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15:33, 3 мая 2024Россия

Армия России нанесла удар по украинской нефтебазе «Баловное»

Армия России ударила по нефтебазе, снабжавшей топливом подразделения ВСУ

Фото: Russian Defence Ministry / Globallookpress.com

Армия России ударила по нефтебазе «Баловное», снабжавшей топливом подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны.

Каких-либо иных сведений о пораженном объекте и характере полученных им повреждений в Минобороны не привели. Там отметили, что удар был нанесен дальнобойным оружием.

Помимо нефтебазы, за минувшие сутки российские войска поразили 102 района сосредоточения живой силы и техники ВСУ. В частности, в результате одного из ударов был уничтожен радиолокатор и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПТ.

Ранее в зоне проведения спецоперации был замечен 30-километровый «царь-поезд» из двух тысяч вагонов. Снявший состав на видео мужчина пояснил, что сцепленные вагоны представляют собой непреодолимую преграду как для пехоты, так и для бронетехники противника. Таким образом, состав выполняет функции линии обороны.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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