В зоне СВО сняли на видео 30-километровый «царь-поезд» из двух тысяч вагонов. Зачем он нужен российским войскам?

Опубликовано видео с 30-километровым поездом из 2 000 вагонов в зоне СВО

30-километровый «царь-поезд» из более чем двух тысяч вагонов, созданный российскими войсками в зоне СВО, впервые сняли на видео. О существовании огромного укрепления на железнодорожных путях известно с февраля 2024 года.

Кадры с «царь-поездом» сняты мужчиной, имя и войсковая принадлежность которого не называются. На записи видно небольшой участок «знаменитой донецкой баррикады», состоящей из грузовых вагонов разного типа, в том числе цистерн. По словам оператора, на всем протяжении конструкции между ними установлено несколько подвижных локомотивов, так что баррикада может двигаться. «Через эти вагоны невозможно пробиться ни танку, ни каким-то бронемашинам. И пехота, когда вагоны движутся, не может проскочить между колес», — объяснил он.

Помимо этого, автор видео продемонстрировал укрепления вагонов, которые не позволят им разъединиться в случае опрокидывания состава.

Российский «царь-поезд» нашли при помощи радиолокационных снимков американских спутников

Информация о 30-километровом составе появилась в украинских Telegram-каналах зимой 2024 года. Обнаружили баррикаду на снимках, сделанных американскими спутниками. Как стало известно, строительство сооружения началось в июле 2023 года. На сегодняшний день конструкция соединяет железнодорожный вокзал в Еленовке Донецкой народной республики с окраиной Волновахи, выполняя функции линии обороны.

По мнению украинских аналитиков, баррикада создана с целью заблокировать движение бронетехники ВСУ в глубину российской обороны.

«Царь-поезд» создавался как часть оборонительной «линии Суровикина»

Как рассказал офицер ДНР в запасе Александр Матюшин, «царь-поезд» входит в так называемую оборонительную «линию Суровикина» — сеть укреплений, возведенных для отражения контрнаступления ВСУ. Помимо прочего, в состав этой этой оборонительной системы входят траншеи, минные поля и огневые позиции. По словам военного эксперта, баррикада из железнодорожных составов создавалась для противодействия атакам танковых колонн.

«Но это только преграда. Пехоту туда не посадишь. Эти вагоны будут поражаться артиллерией и FPV-дронами, и, если бы их изнутри заливали бетоном, создавая такой аналог китайской стены — то еще можно было бы на что-то рассчитывать», — объяснил он.

Это не единственное огромное оборонительное сооружение в зоне СВО

В феврале стало известно, что на херсонском направлении СВО появился «подземный город» для бойцов группировки войск «Днепр». Коммуникации сооружения заложены на глубине около трех метров, а общая протяженность переходов и траншей превышает три километра.

В жилых блиндажах «города», укрытых аэродромными плитами и земляными насыпями, могут находиться до восьми человек. В помещениях установлены печки и средства связи, а также проведено электричество. Помимо этого, для военных работают кухня и столовая, баня, прачечная, сушилка, ремонтная мастерская для одежды, парикмахерская, а также спортивный зал.