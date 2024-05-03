Артемий Лебедев высказался о покинувших страну россиянах

Артемий Лебедев счел, что уехавшим россиянам не удалось создать что-то успешное

Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев счел, что россиянам, покинувшим страну, пока не удалось создать какие-либо успешные продукты. Об этом он заявил в интервью с проектом Metametrica, ролик доступен на YouTube.

Блогер не согласился с утверждениями некоторых россиян, которые после отъезда из страны стали говорить, что они являются представителями «настоящей России».

«Ты уехал из России, тебя здесь нет. (...) Те, кто уехал, они могут, конечно, придумывать формулы, что они настоящие, а мы нет, но на меня просто это заклинание не действует, потому что я знаю, что это все ровно наоборот», — высказался Лебедев. Он также отметил, что, по его наблюдениям, уехавшим россиянам пока не удалось «ничего нормального произвести». «Нет никаких хитов, которые к нам оттуда пришли», — добавил дизайнер.

Ранее Лебедев заявил, что не понимает, почему находящиеся в эмиграции россияне не говорят о минусах западных стран, в которые они переехали. Он предположил, что за критику западной системы российским мигрантам могут грозить штрафные санкции.