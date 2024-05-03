Автомобилистов призвали протирать фары луком

«БелНовости»: фары авто стоит протирать луковицей

Фары автомобиля стоит протирать репчатым луком. Такой совет автомобилистам дали эксперты сетевого издания «БелНовости».

По словам специалистов, в состав лука входят компоненты, которые хорошо растворяют загрязнения. Для очищения светотехники нужно разрезать луковицу пополам и обработать срезом грязную фару. В результате грязь смягчится, после чего можно будет удалить ее с помощью ткани из микрофибры. Благодаря луку получится эффективно убрать загрязнения, при этом не повредив технику.

Ранее владельцам авто рассказали простой способ убрать неприятный запах из салона машины. В этом поможет пищевая сода. Средство следует насыпать в блюдце и оставить на ночь в автомобиле.