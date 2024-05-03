Белла Хадид показала лицо без макияжа

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид показала внешность без макияжа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На фото 27-летняя манекенщица запечатлена в красной кофте с пестрым принтом, сидя в офисном помещении. На ее лице отсутствует косметика, а волосы распущены и выпрямлены.

В описании к публикации знаменитость сообщила, что запустила собственный бренд парфюмерии под названием Orebella. «Не могу поверить в то, что могу поделиться тем, что скрывала от вас... Больше пяти лет творчества, слез, волшебства и моей жизни», — подписала она пост, который набрал более одного миллиона лайков.

В апреле стало известно, что Белла Хадид снялась в нижнем белье для рекламы бренда Victoria's Secret. Для съемки супермодель примерила несколько комплектов, в том числе розовый бюстгальтер пуш-ап с косточками и V-образные трусы с заниженной талией.