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20:42, 1 апреля 2024Ценности

Белла Хадид снялась в нижнем белье для рекламы Victoria's Secret

Супермодель Белла Хадид снялась в нижнем белье для рекламы Victoria's Secret

Фото: Ik Aldama / Globallookpress.com

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид снялась в нижнем белье для рекламы бренда Victoria's Secret. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя манекенщица позировала перед камерой в нескольких комплектах. В том числе она примерила розовый бюстгальтер пуш-ап с косточками и V-образные трусы с заниженной талией. Кроме того, знаменитость надела подобное бра лилового оттенка в сочетании с трусами-шортами. Также она распустила волосы, разделив их на прямой пробор и уложив небрежными волнами.

Известно, что автором данных кадров стала популярный фотограф Зои Гроссман.

Ранее в апреле барбадосская певица Рианна показала откровенные кадры в нижнем белье из новой коллекции собственного бренда Savage X Fenty.

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      Карина Черных
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